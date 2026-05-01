Nijerya’da kanlı çatışma: 5 terörist öldürüldü

Ordu, çatışmanın ardından teröristlere ait 2 bisiklet, çok sayıda silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdi.

Nijerya basınındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Mayanti bölgesindeki operasyonda, ordu ile Boko Haram üyeleri çatıştı.

NİJERYA'NIN TERÖR SORUNU

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.