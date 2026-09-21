Nijerya’da kanlı saldırı: Silahlı kişiler dehşet saçtı! 9 ölü

Nijerya’nın Plateau eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede operasyon başlatan Nijerya ordusu ise 11 silahlı çete üyesini gözaltına aldı.

Nijerya’da kanlı saldırı: Silahlı kişiler dehşet saçtı! 9 ölü
AA

Nijerya basınındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya’da kanlı saldırı: Silahlı kişiler dehşet saçtı! 9 ölü

11 SİLAHLI ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Shere, Gwafan ve Maza bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 11 silahlı çete üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, temmuzda eyalette düzenledikleri saldırılarda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

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