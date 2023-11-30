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Giriş Tarihi: 30.11.2023 01:36

Nijerya'da katliam gibi trafik kazası: 25 kişi öldü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Nijerya’da katliam gibi trafik kazası: 25 kişi öldü

Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, yaptığı açıklamada, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Nijerya'da katliam gibi trafik kazası: 25 kişi öldü
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