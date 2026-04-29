Nijerya’da kızamık salgını: 15 çocuk hayatını kaybetti

Sokoto Eyaleti Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada, eyaletin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiğini belirtti.

Wurno, salgın nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.