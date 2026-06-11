Nijerya’da kolera alarmı: Can kaybı 74’e yükseldi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Nijerya'daki Borno Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana kolera salgının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Salgın nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 7 bin 850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, salgının 14 yerel yönetim bölgesi ile 50 mahalleye yayıldığı, vaka sayılarındaki artışın sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

NİJERYA KOLERADAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör