Nijerya’da korkunç kaza: Minibüs ile tanker çarpıştı
Nijerya'nın Kano eyaletinde minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi.
Kano Line minibüs şirketi direktörü Alhaji Sai'du Abdullahi Shu'aibu, yaptığı yazılı açıklamada, Kano-Gombe kara yolundaki Wudil bölgesinde 16 kişiyi taşıyan minibüsün, tankerle çarpıştığını belirtti.
Shu'aibu, kazada 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Shu'aibu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Shu'aibu, kara yollarında, özellikle de yol inşaat sahalarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.