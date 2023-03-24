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Giriş Tarihi: 24.3.2023 17:53

Nijerya'da korkunç kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 25 öü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Nijerya’da korkunç kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 25 öü

Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, eyaletin Gamawa bölgesindeki Bauchi-Udobo kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki çekici kamyonete çarptığını belirtti.

Abdullahi, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Abdullahi, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Nijerya'da korkunç kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 25 öü
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