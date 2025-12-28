Nijerya’da korkunç patlama: Yola döşenen mayınlar infilak etti
Nijerya'da yola döşenen mayınlar otomobillerin geçtiği sırada patladı. Olay nedeniyle 9 kişi can verdi.
Nijerya basınındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı.
Patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
NİJERYA'NIN TERÖR SORUNU
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.