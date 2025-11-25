Nijerya’da köye silahlı baskın: Hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi kaçırıldı
Nijerya’nın Kwara eyaletine bağlı Isapa köyünü basan kimliği belirsiz silahlı kişilerin aralarında hamile bir kadın ile çocukların da bulunduğu en az 11 kişiyi kaçırdığı ifade edildi.
Yerel medyaya göre, kimliği belirsiz silahlı yaklaşık 30 kişi akşam saatlerinde köye baskın düzenledi. Saldırganlar etrafa rastgele ateş açarken yaşlı bir kadın yaralandı.
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ KAÇIRILDI
Görgü tanıkları, kaçırılan 11 kişi arasında hamile bir kadın ve küçük çocukların da bulunduğunu, 7 kişinin aynı aileden olduğunu belirtti.
Olayın ardından Isapa ve çevresinde gerilim artarken, güvenlik güçleri kaçırılanları kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kwara Polis Komiseri Adekimi Ojo da saldırıyı doğruladı.