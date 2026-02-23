Nijerya’da köylere kanlı baskın: 10 ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bulunan köylere silahlı saldırı düzenlendi. Olay nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'daki Berom Gençlik Derneği Başkanı Solomon Dalyop, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Plateau eyaletindeki Jol ve Dorowa Babuje köylerine saldırdığını kaydetti.
Dalyop, saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Dalyop, saldırı ihbarı üzerine eyaletteki güvenlik güçlerinin bölgeye gittiğini ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.