Nijerya’da Lassa ateşi alarmı! Can kaybı 17’ye yükseldi

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 17 kişi hayatını kaybetti.

SALGIN 8 EYALETE YAYILDI

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 8 eyaletinde etkili olduğu bildirildi. 1 Ocak'tan bu yana 39 vakanın tespit edildiği, bunlardan 17'sinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, salgında ölüm oranının halen yüksek seyrettiğini, ancak 2025'in aynı dönemine göre bir miktar düşüş yaşandığını açıkladı.

GENÇLER VE KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Açıklamada, hastalıktan en çok 21-30 yaş arası yetişkinlerin etkilendiği, kadınların ise virüsten erkeklere göre 6 kat daha fazla etkilendiği belirtildi.

GEÇEN YIL 215 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 215 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.