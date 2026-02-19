Nijerya’da maden faciası! 37 işçi hayatını kaybetti
Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında meydana gelen zehirli gaz patlamasında 37 madenci yaşamını yitirdi.
Wase bölgesindeki bir maden sahasında dün sabah saatlerinde maden sahasında zehirli gazın aniden açığa çıkıp sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel yetkililer, olayın karbonmonoksit gazından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.
37 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, maden sahasında yaşanan olayda 37 madencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Facianın ardından zehirli gaza maruz kalan 25'ten fazla işçi, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.