Nijerya’da maden sahasında dehşet: Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’nın Plateau eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler madencilere saldırdı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya basınındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Marit köyündeki madencilere saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, 21 Eylül'deki saldırılarında yaklaşık 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
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