Nijerya’da maden sahasında dehşet: Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Plateau eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler madencilere saldırdı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya’da maden sahasında dehşet: Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
AA
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Nijerya basınındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Marit köyündeki madencilere saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, 21 Eylül'deki saldırılarında yaklaşık 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#NİJERYA

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