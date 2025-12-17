Nijerya’da madencilere silahlı saldırı! 12 kişi öldürüldü

Berom Gençlik Derneği Başkanı Solomon Dalyop, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün eyaletin Fan bölgesindeki maden alanında çalışan genç madencilerin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Dalyop, 3 kişinin de kaçırıldığını ifade etti. Dalyop, saldırganların, herhangi bir provokasyon olmaksızın madencilere saldırdığını söyledi.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Öte yandan, Nijerya'daki işçi sendikaları, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı önlem alınması talebiyle protesto düzenledi. Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.