Nijerya’da mayın faciası: 26 ölü

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına işaret etmiş, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını belirtmişti.

Ulusal basına göre, adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Rann-Gamboru Ngala kara yoluna döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçişi esnasında patladığını belirtti.

BOKO HARAM'IN TERÖR FAALİYETLERİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.