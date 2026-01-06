Nijerya’da mayın faciası: 9 asker yaşamını yitirdi

Açıklamaya göre, askeri aracın seyir halindeyken yola tuzaklanan mayının infilak etmesiyle büyük bir patlama yaşandı. Olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

ŞÜPHELER TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDE

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerinin, Borno'da sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.