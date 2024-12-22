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Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:04

Nijerya’da Noel sevinci trajediye dönüştü: Kanlı izdihamda en az 27 kişi öldü

Nijerya’daki Noel kutlamaları ülkede bayram havası yaratmıştı. Kutlamalar sırasında gıda ürünleri dağıtılırken korkunç bir izdiham yaşandı. Olayda en az 27 kurban can verdi.

AA
Nijerya’da Noel sevinci trajediye dönüştü: Kanlı izdihamda en az 27 kişi öldü

Ülkenin başkenti Abuja'da sabah saatlerinde 10 kişinin ölümünü sebep olan izdihamın ardından Anambra eyaletinin Okija bölgesinde de Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Okija bölgesinde yaşanan izdihamda 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için bölge halkına başsağlığı diledi.

Tinubu, Abuja ve Anambra eyaletinde yaşanan izdihamlar nedeniyle gün içindeki tüm programlar iptal edildi.

GIDA DAĞITIMI "ÖLÜM" GETİRİYOR

Abuja'daki bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bireysel ve özel kuruluşlarca, Noel kutlamaları kapsamında gıda dağıtım programları düzenleniyor.

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Nijerya’da Noel sevinci trajediye dönüştü: Kanlı izdihamda en az 27 kişi öldü
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