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Giriş Tarihi: 5.2.2025 22:49 Son Güncelleme: 5.2.2025 22:49

Nijerya’da okul yangını faciası: 17 kişi hayatını kaybetti

Zamfara eyaletindeki bir okulda çıkan yangından ilk belirlemelere göre 17 öğrenci can verirken, 12 öğrenci de yaralandı.

Nijerya’da okul yangını faciası: 17 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Kauran Namoda kasabasında bir okulda çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı. İlk belirlemelere göre, alevler arasında mahsur kalan 17 öğrenci yaşamını yitirirken, 12 öğrenci ise yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ile 17 yaşları arasında olduğunu açıkladı.

EVDE ÇIKAN YANGIN, OKULA SIÇRADI

Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, alevlerin önce bir evde başladığını ve hızla okula sıçradığını ifade etti. Bölgedeki yetkililer, trajedinin boyutunu belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

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Nijerya’da okul yangını faciası: 17 kişi hayatını kaybetti
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