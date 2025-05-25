Nijerya’da orman operasyonu: 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasiru Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yürütülen "Forest Sanity III" Operasyonu kapsamında eyaletin Faskari bölgesindeki Shawu ormanında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 21 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Muazu, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Muazu, silahlı çete üyelerine ait 40 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.