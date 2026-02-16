Nijerya’da peş peşe felaketler: Kanlı saldırı ve feci kaza ülkeyi sarstı
Nijerya’da art arda yaşanan felaketler ülkeyi sarstı. Yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi can verirken, silahlı grupların köylere düzenlediği baskın nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Enugu Eyaleti Müdürü Franklin Agbakoba, yaptığı açıklamada, eyaletin Enugu-Port Harcourt kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.
Agbakoba, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Agbakoba, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
SİLAHLI KİŞİLER KÖYLERİ BASTI
Öte yandan, Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Borgu bölgesine bağlı köylere yaklaşık 200 kişinin silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.
Abiodun, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, olaylarda polis merkezi ve birçok evin kundaklandığını kaydetti.
NİJERYA'NIN TERÖR SORUNU
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.