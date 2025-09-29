Nijerya’da peş peşe trajedi: Silahlı saldırı ülkeyi sarstı! Maden ocağı yerle bir oldu

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ejire-Adeyemi, saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

MADEN OCAĞI ÇÖKTÜ

Silahlı saldırının yanı sıra ülkede bir maden ocağının çökmesi de faciaya neden oldu.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Jabaka köyündeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Tomori, göçükte 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Bakan Alake'nin olayı hem "önlenebilir" hem de "talihsiz" olarak nitelendirdiğini belirten Tomori, bakanın, devam eden kurtarma çalışmaları tamamlandığında alanın kapatılacağı sözünü verdiğini kaydetti.