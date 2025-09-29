Nijerya’da peş peşe trajedi: Silahlı saldırı ülkeyi sarstı! Maden ocağı yerle bir oldu
Nijerya'da gerçekleşen 2 ayrı olay ülke gündemini sarstı. Kwara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, Zamfara eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişi can verdi.
Nijerya'daki Kwara Eyaleti'nin Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan gelen silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını belirtti.
Ejire-Adeyemi, saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.
MADEN OCAĞI ÇÖKTÜ
Silahlı saldırının yanı sıra ülkede bir maden ocağının çökmesi de faciaya neden oldu.
Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Jabaka köyündeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.
Tomori, göçükte 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.Bakan Alake'nin olayı hem "önlenebilir" hem de "talihsiz" olarak nitelendirdiğini belirten Tomori, bakanın, devam eden kurtarma çalışmaları tamamlandığında alanın kapatılacağı sözünü verdiğini kaydetti.