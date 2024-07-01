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Giriş Tarihi: 1.7.2024 01:42

Nijerya’da peş peşe intihar saldırıları: 18 ölü, 30 yaralı

Nijerya’da bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı

İHA
Nijerya’da peş peşe intihar saldırıları: 18 ölü, 30 yaralı

Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yer alan Gwoza kasabasında bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, intihar saldırılarının kadınlar tarafından düzenlediği üzerinde duruyor.

Borno Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Barkindo Saidu, ölenler arasında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğunu belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Nijerya’da peş peşe intihar saldırıları: 18 ölü, 30 yaralı
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