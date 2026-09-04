Nijerya’da petrol hırsızlığı girişiminde zehirli gaz sızıntısı: 43 ölü

Nijerya basını, Rivers eyaletine bağlı Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde çok sayıda kişinin petrol hırsızlığı yaptığı sırada zehirli gaz sızıntısı yaşandığını ve gazdan etkilenenlerin zehirlendiğini duyurdu.

Olayda 43 kişinin yaşamını yitirdiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

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