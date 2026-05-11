Nijerya’da rehine operasyonu: 27 kişi kurtarıldı
Nijerya’nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri, silahlı çetelerin elindeki 27 kişiyi kurtardı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken mühimmat da ele geçirildi.
Nijerya'da Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat üzerinde eyalette silahlı çete üyelerine yönelik operasyonların düzenlediğini belirtti.
Sadiq-Aliyu, operasyonlarda çete üyelerince rehin alınan 27 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını aktaran Sadiq-Aliyu, mühimmatın da ele geçirildiğini paylaştı.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
