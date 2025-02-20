Nijerya’da salgın krizi: Hastalık yayılıyor! Ölü sayısı artıyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, yıl başından bu yana ülkenin 11 eyaletine bağlı 63 bölgesine yayıldığı belirtildi.

Ülkenin 8 eyaletinde 3-9 Şubat tarihlerinde 54 kişide daha Lassa ateşi vakasına rastlandığı ve bu kişilerden 10'unun öldüğü ifade edilen açıklamada, böylece bu yıl tespit edilen Lassa ateşi vakası sayısının 413'e, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 80'e çıktığı kaydedildi.

Böylece söz konusu hastalık kaynaklı ölüm oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 17,5 iken 19,4'e yükselmiş oldu.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetti.