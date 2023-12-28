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Giriş Tarihi: 28.12.2023 18:09

Nijerya'da silahlı çeteye operasyon: 6 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
Nijerya’da silahlı çeteye operasyon: 6 kişi öldürüldü

Bauchi Polis Komiseri Auwal Musa Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette 8 kişinin öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerinin Bauchi'nin Ningi bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhammad, operasyonda 6 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiğini aktaran Muhammad, çete üyelerine ait 6 silah, para, telefonlar ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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Nijerya'da silahlı çeteye operasyon: 6 kişi öldürüldü
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