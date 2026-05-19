Nijerya’da silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Bakori bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında yerel güvenlikçi ve hamile bir kadının bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pek çok evin kundaklandığı saldırıda, büyükbaş hayvanlar ve gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.