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Giriş Tarihi: 11.11.2021 03:46

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü, 13 yaralı

AA
Nijerya’da silahlı saldırı: 11 ölü, 13 yaralı

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesine gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

İsa, saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran İsa, saldırıda birçok evin kül olduğunu ve çok sayıda kişinin korkudan kaçtığını söyledi.

İsa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü, 13 yaralı
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