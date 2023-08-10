Nijerya’da silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Plateau Eyaleti Kriz Mağdurları ve Özgürleştirme Merkezi Başkanı Solomon Mwantiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Mwantiri, "Saldırıda hayatını kaybeden 21 kişi öğleden sonra toprağa verildi. Toplu cenaze töreninden yeni döndük." dedi.

Özel Askeri Görev Gücü Plateau Sözcüsü Yüzbaşı Ola James ise bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Eyalette geçen ay düzenlenen operasyonlarda 130 yasa dışı silah ele geçirilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.