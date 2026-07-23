Nijerya’da silahlı saldırı! 24 çiftçi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Sauna Ruwan bölgesine gelen silahlı çete üyeleri, tarlada çalışanlara ateş açtı.

24 ÇİFTÇİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 24 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, eyalet genelinde bu tür saldırıların devam ettiği ve birçok topluluğun sürekli olarak bir sonraki saldırıya karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör