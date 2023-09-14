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Giriş Tarihi: 14.9.2023 18:49 Son Güncelleme: 14.9.2023 18:58

Nijerya'da silahlı saldırı: 4 ölü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Nijerya’da silahlı saldırı: 4 ölü

Sokoto Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Rufai, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Giyawa köyünde etrafa ateş açtığını belirtti.

Rufai, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Kaçırılan kişilerden 7'sinin daha sonra kurtulduğunu aktaran Rufai, bölgeye güvenlik personelinin sevk edildiğini bildirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede ayrıca insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 4 ölü
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