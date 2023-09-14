Nijerya’da silahlı saldırı: 4 ölü

Sokoto Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Rufai, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Giyawa köyünde etrafa ateş açtığını belirtti.

Rufai, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Kaçırılan kişilerden 7'sinin daha sonra kurtulduğunu aktaran Rufai, bölgeye güvenlik personelinin sevk edildiğini bildirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede ayrıca insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.