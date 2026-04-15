Nijerya'da silahlı saldırı! 9 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler, Benue'ye bağlı Edikwu Ankpali bölgesinde saldırı düzenledi.
Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak eyaletin Mbalom bölgesinde, 5 Nisan'da düzenlenen saldırıda 17 kişi yaşamını yitirmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerindeki silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.