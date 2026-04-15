Nijerya’da silahlı saldırı! 9 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler, Benue'ye bağlı Edikwu Ankpali bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak eyaletin Mbalom bölgesinde, 5 Nisan'da düzenlenen saldırıda 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerindeki silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.