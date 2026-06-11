Nijerya’da sınav sırasında dehşet: Saldırganlar okulu bastı! 3 ölü

Nijerya'daki Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Femi Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı İluke Bunu bölgesindeki bir okula sınav sırasında, askeri üniforma giyen saldırganların baskın düzenlediğini belirtti.

Fanwo, toplu kaçırma girişiminde bulunan saldırganların, güvenlik güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.

Olayda, 6 yaşındaki çocuk ile okul müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Fanwo, güvenlik güçlerinin 1 saldırganı da etkisiz hale getirdiğini aktardı.