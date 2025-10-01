Nijerya’da tekne faciası: Boğularak can verdiler

Nijerya basınındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne, bölgedeki nehirde alabora oldu.

Kazada çoğu kadınların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

TEKNE KAZALARI ÜLKEDE SIKLIKLA MEYDANA GELİYOR

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.