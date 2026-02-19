Nijerya'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 23 asker yaralandı

Nijerya’da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti
AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, ISWAP üyelerinin Borno eyaletine bağlı Kauwa köyündeki askeri üsse saldırdığını bildirdi.

Yetkili, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini, 23 askerin yaralandığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!