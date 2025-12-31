Nijerya’da teröre ağır darbe: 3 günde 47 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde son 3 günde terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

47 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 19'U YAKALANDI

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun son 72 saatte ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 47 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığı ve 19 teröristin de sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Terör örgütlerinin elinde bulunan 30 sivilin kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve motosikletin ele geçirildiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.