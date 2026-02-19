Terör örgütü ISWAP Nijerya ordusuna saldırdı: 8 asker yaşamını yitirdi
Nijerya’da terör örgütü ISWAP, askeri üsse saldırı düzenledi. Olay nedeniyle 8 asker hayatını kaybetti.
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyelerinin Borno eyaletine bağlı Kauwa köyündeki askeri üsse saldırdığını bildirdi.
Yetkili, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini, 23 askerin yaralandığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.