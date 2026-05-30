Nijerya'da teröristler sivilleri rehin aldı: Ordu 179 kişiyi kurtardı
Nijerya ordusunun teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 179 rehine kurtarıldı. Operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü belirten Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, onlarcasının da yaralı kaçtığını ifade etti.
Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yazılı açıklamasında, ordunun 25-28 Mayıs'ta ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
KADIN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN 179 KİŞİ KURTARILDI
Onoja, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 179 kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.
Operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Onoja, onlarcasının da yaralı kaçtığını ifade etti.
Nijerya'da son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor.
