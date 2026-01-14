Nijerya’da teröristlere ağır darbe! 55 terörist öldürüldü

Nijerya'da güvenlik güçleri, Kogi ve Kwara eyaletlerinde terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 55 terörist etkisiz hale getirilirken, 129 terörist yakalandı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, bazı teröristlerin teslim olmayı reddederek güvenlik güçlerine ateş açtığını belirtti. Hundeyin, "Kogi ve Kwara eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda 129 terörist yakalandı, 55'i ise çatışmalar sırasında etkisiz hale getirildi. Bunlar doğrudan yaşanan silahlı çatışmalardı." ifadesini kullandı.

309 REHİNE KURTARILDI

Güvenlik güçlerinin terörist kamplarına düzenlediği baskınlarda 309 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Operasyonların aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda planlandığına değinen Hundeyin, çok sayıda güvenlik kurumunun eş güdüm içinde görev yaptığını vurguladı.

Hundeyin, operasyonların devam ettiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.