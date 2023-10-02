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Giriş Tarihi: 2.10.2023 09:55

Nijerya’da yakıt tankeri alev alev yandı

Nijerya'nın Delta eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerde patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
Nijerya’da yakıt tankeri alev alev yandı

Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Delta eyaletinin Warri-Benin kara yolunda benzin taşıyan tankerde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

Patlamada 20 kişi yaşamını öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü. Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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Nijerya’da yakıt tankeri alev alev yandı
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