Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu: 1 kişi öldü, 40'tan fazla kişi kayboldu

Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam saatlerinde Jigawa eyaletinin Yan Dutse bölgesinde yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne nehirde alabora oldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi kayboldu.

Jigawa Polis Sözcüsü Shi'isu Lawan Adam, kayıp kişilerin büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör