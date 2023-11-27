Nijerya’da yolcu uçağı varış noktası yerine farklı bir havalimanına iniş yaptı

Ulusal basındaki haberlere göre, Lagos şehrinden Abuja'ya gitmek üzere havalanan ve 100'den fazla yolcusu bulunan United Nigeria Airlines hava yolu şirketine ait uçak, ülkenin güneydeki Asaba Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak mürettebatından ilgili kişi "Abuja Nnamdi Azikiwe Havalimanı'na hoş geldiniz" anonsu yaptı ancak uçak asıl varış noktası Abuja'ya yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki, Nijer Nehri'nin batı kıyısında yer alan Asaba şehrine indi.

United Nigeria Airlines Sözcüsü Achilleus-Chud Uchegbu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "yaşanan karışıklığın kötü hava koşullarına bağlı olduğunu" savunarak "Pilot, havalimanının havacılık biriminden bilgi aldıktan sonra uçağı Asaba'ya yönlendirdi." dedi.

Öte yandan Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi, hava yolu şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.