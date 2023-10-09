Nijerya’dan Filistin ve İsrail’e itidal çağrısı

Açıklamada, "mevcut tırmanışın üstlendiği şiddet ve misilleme döngüsünün, sadece her çatışmanın yükünü çeken sivil nüfus için bitmeyen acı ve ıstırabı sürdürmeye hizmet ettiği" kaydedildi.

Taraflara itidal çağrısında bulunan açıklamada, sivillerin güvenliğine ve insani mülahazalara öncelik verilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 78'i çocuk, 41'i kadın 413 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.