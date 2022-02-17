Nijerya’dan flaş karar! Gmail, Yahoo ve Hotmail yasaklandı

Nijerya hükümeti, resmi yazışmalarda Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanılmasını yasakladı.



Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, hükümetin, resmi iletişimleri korumayı amaçlayan politikayı onayladığını belirtti.

Pantami, resmi iletişim için Gmail, Yahoo mail, Hotmail ve diğerleri gibi genel internet alanlarının kullanılmaması için devlet kurumlarına talimat verildiğini söyledi.

Bugün bazı devlet kurumlarında özel e-posta kullanarak resmi yazışmalar yaptıklarını altını çizen Pantami, "Bunlar artık hükümet tarafından hoş görülmeyecek. Herhangi bir resmi iletişim, resmi bir e-posta kullanılarak yapılmalı ve bu e-posta '.gov.ng.' olmalı. e-postalarda en önemlisi ulusal kimliğimiz olan '.ng' olmalı." dedi.