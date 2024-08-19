Nijerya’nın Benue eyaletinde kaçırılan 20 tıp öğrencisi için fidye istendi

Jos Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Öğrenci Birliği (SUG) Sözcüsü Adeniran Adebanjo, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin, kaçırdığı öğrencilerin aileleriyle iletişime geçtiklerini belirtti.

Adebanjo, silahlı kişilerin, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo bölgesinde kaçırdığı 20 tıp öğrencisinin serbest bırakılması için 50 milyon (yaklaşık 1,1 milyon lira) fidye istediğini kaydetti.

Öte yandan, Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, kaçırılanları kurtarmak için çalışma sürdürüldüğünü duyurdu.

Silahlı kişiler, 15 Nisan'da Benue eyaletinden Enugu eyaletine giden tıp öğrencilerinin olduğu otobüse Otukpo bölgesinde düzenlendiği saldırıda 20 tip öğrencisi kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.