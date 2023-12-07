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Giriş Tarihi: 7.12.2023 18:17 Son Güncelleme: 7.12.2023 18:17

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 4 köyde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 4 köyde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Nijerya’nın Sokoto eyaletinde 4 köyde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Sokoto eyaletine bağlı 4 köyde düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya'da son zamanlarda farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP saldırılar düzenliyor.

Ülkede, insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 4 köyde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi öldü
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