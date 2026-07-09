Nijerya’yı fırtına vurdu: 7 can kaybı

Fırtınadan 5 bin 403 hanenin etkilendiğini kaydeden Fagam, binlerce kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Nijerya'daki Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa eyaleti Genel Sekreteri Hannafi Fagam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Fagam, fırtınanın kritik öneme sahip kamu altyapısında da büyük hasara yol açtığını, 47 ilkokul ve ortaokula, 3 hastane ve 2 karakola hasar verdiğini aktardı.

Hannafi Fagam, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini belirtti.