Nijerya’yı fırtına vurdu: 7 can kaybı

Nijerya’nın Jigawa eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına 7 kişinin yaşamını yitirmesine, 53 kişinin yaralanmasına neden oldu. Binlerce kişi evsiz kalırken, okul, hastane ve karakollar da hasar gördü.

Nijerya’yı fırtına vurdu: 7 can kaybı
AA

Nijerya'daki Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa eyaleti Genel Sekreteri Hannafi Fagam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Fagam, fırtına nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını söyledi.

Fırtınadan 5 bin 403 hanenin etkilendiğini kaydeden Fagam, binlerce kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Nijerya’yı fırtına vurdu: 7 can kaybı

Fagam, fırtınanın kritik öneme sahip kamu altyapısında da büyük hasara yol açtığını, 47 ilkokul ve ortaokula, 3 hastane ve 2 karakola hasar verdiğini aktardı.

Hannafi Fagam, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini belirtti.

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