Nijerya’yı heyelan vurdu: 5 can kaybı
Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan Nijerya’nın Cross River eyaletini vurdu. Afette 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirirken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, Cross River eyaletine bağlı İkot Anwatim bölgesinde şiddetli yağışların sonucu sel ve toprak kayması meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, toprak kaymasında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çok sayıda kişinin kayıp olduğu aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.
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