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Giriş Tarihi: 11.4.2024 10:43

Nikaragua’nın Almanya tepkisinde yeni perde: Berlin Büyükelçiliği kapatıldı

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçlamış ve Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine dava açmıştı. Süreç devam ederken Nikaragua’dan yeni bir karar geldi.

AA
Nikaragua’nın Almanya tepkisinde yeni perde: Berlin Büyükelçiliği kapatıldı

Nikaragua'nın Berlin Büyükelçiliğini kapattığı bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgide, Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde de bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtildi.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği kaydedildi.

Haberlerde, Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı ifade edildi.

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor.

Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

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Nikaragua’nın Almanya tepkisinde yeni perde: Berlin Büyükelçiliği kapatıldı
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