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Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:35

Nobel barış ödüllü ünlü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

Nobel barış ödüllü ünlü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

Aldığı Nobel Barış Ödülü ile bilinen Güney Afrikalı aktivist Başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi. Güney Afrika halkı, Tutu'nun ölümünden dolayı yasa boğuldu.

Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu, Cape Town'da yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afrikalıların üzüntüsü dile getirildi. Güney Afrika'nın vicdanı olarak bilinen Tutu, apartheid rejiminin kaldırılmasından önemli rol oynamıştı.

UZLAŞMA RUHUNU TEMSİL EDİYORDU

90 yaşındaki yönetici, ülkedeki uzlaşma ruhunu temsil ediyordu. Küreseh sahneden insan hakları aktivistliği ve iklim değişiliğine vurgu yapmasıyla biliniyordu.

1984 YILINDA NOBEL ALDI

Ülkenin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphose, "Başpiskopos Fahri Desmond Tutu'nun vefatıyla, ulusumuzun bize kurtarılmış bir Güney Afrika'yı miras bırakan bu adam için yas tutmak düşer" sözlerine yer verdi. Tutu, 1984 yılında, ırk ayrımcılığına karşı şiddet içermeyen mücadelesi nedeniyle Nobel Barış öüdülüne layık görünmüştü.

APARTHEİD REJİMİ NEDİR?
Apartheid rejimi, Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile bu devlete bağlı Güneybatı Afrika'da (Namibya) 1948-1994 yılları arasında resmî devlet politikası olarak iktidarda bulunan Ulusal Parti hükûmeti tarafından uygulanan ve bu doğrultuda yasalar çıkartarak ırksal ayrımcılığı savunan sistemdir.

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Nobel barış ödüllü ünlü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi
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