Nobel barış ödüllü ünlü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

APARTHEİD REJİMİ NEDİR?

Apartheid rejimi, Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile bu devlete bağlı Güneybatı Afrika'da (Namibya) 1948-1994 yılları arasında resmî devlet politikası olarak iktidarda bulunan Ulusal Parti hükûmeti tarafından uygulanan ve bu doğrultuda yasalar çıkartarak ırksal ayrımcılığı savunan sistemdir.